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Росія захопила у Чорному морі два цивільних українських судна

Валентина Летяк редакторка стрічки
РФ захопила українські судна

Кораблі ВМС РФ у Чорному морі захопили в полон ще два цивільних українських судна – танкер Афіна та суховантаж Принцеса Ніколь – з 50 членами екіпажу, повідомляє Одеський прикордонний загін.

Зокрема, танкер Афіна знаходився у територіальному морі Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, коли отримав відкритим каналом зв’язку команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду.

Так само російські пірати вчинили і з суховантажем Принцеса Ніколь, який з румунських вод прямував до острова Зміїний.

Зв’язку з обома суднами наразі немає, а вранці 27 лютого системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування за 18 миль від окупованого Криму.

Напередодні група кораблів Чорноморського флоту Росії також захопила цивільне рятувальне судно Сапфір, яке вирушило до острова Зміїний з гуманітарною місією.

Зв’язок з його екіпажем також втрачено.

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Фото: Одеський прикордонний загін

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