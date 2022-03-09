Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2022 року: список

Указом президента України №118/2022 Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року присудили:

1. Режисерці Горностай Катерині Павлівні за повнометражний ігровий фільм СТОП-ЗЕМЛЯ;

2. Літературознавцеві, громадянину США Грабовичу Джорджу Григорію за цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм;

3. Письменниці Дуді Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня) за роман Доця;

4. Художникові Кадану Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану) за персональну виставку Камінь б’є камінь;

5. Письменникові Рябчуку Миколі Юрійовичу за книгу Лексикон націоналіста та інші есеї;

6. Художникові Сільваші Тіберію Йосиповичу за інсталяцію Крила.

Премію також присудили режисерці-постановниці Труновій Тамарі Вікторівні, авторці п’єси Ворожбит Наталі Анатоліївні, художникові-сценографу Ларіонову Юрію Олександровичу, акторам за виставу Погані дороги Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Ісаєнку Андрію Миколайовичу та Ходос Валерії Ігорівні.

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень.

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