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Факти / Україна

Демонізувати українців і виправдати війну: для чого РФ потрібен тренд про “біолабораторії США в Україні”

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про небезпеку вкидань Російською Федерацією в інформаційний простір тренда про нібито наявність “військових біолабораторій США в Україні”.

Повідомляється, що подібний хід держава-агресор має намір використовувати для демонізації українців і виправдання розв’язаної війни в Україні в очах російських громадян.

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Таким чином, стає очевидною тенденція відходу від наративу “денацифікації і демілітаризації” і заміна його вигаданою новою страшилкою про нібито розробку біологічної та хімічної зброї США в Україні.

Відзначається, що цей тренд з’явився ще в грудні 2021 року, але не отримав масового поширення. Однак, станом на 10 березня 2022 року, знову став актуальним для виправдання реальних військових злочинів агресорів і подальшого звинувачення України у використанні біологічної або хімічної зброї проти власного народу.

На підтвердження цього висловилася прес-секретар Білого Дому Джен Псакі.

У той же час Україна вживає всіх заходів для недопущення розгортання провокаційних інформаційних вкидань РФ і просить громадян бути обережними.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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Фото: Depositphotos

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