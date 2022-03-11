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Факти / Україна

Мер Вінниці закликав місцевий бізнес почати працювати

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Мер Вінниці закликав місцевий бізнес почати працювати

Очільник міста Вінниця Сергій Моргунов закликав місцевий бізнес відновити роботу в умовах воєнного стану.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Наразі у місті працює транспорт, магазини, банки, аптеки та АЗС.

– Важливо, щоб до цього переліку додавались підприємства сфери послуг, цього потребують вінничани, – наголосив мер.

За його словами, можуть відновити роботу підприємці, які реалізують промислові товари на Центральному ринку. Були відповідні звернення і місцева влада опрацювала це питання з адміністрацією ринку.

Головне – дотримання безпеки в умовах воєнного стану.

Наразі місто продовжує приймати біженців з Києва, Сум, Миколаєва.

Фото: Сергій Моргунов

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