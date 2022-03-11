Ворог деморалізований, тому вдається до обстрілів мирного населення – Генштаб ЗСУ

Ймовірність посилення обстрілів житлових районів міст України з боку путінських загарбників залишається високою. Це єдина тактика, яку ворог може використати для залякування мирних мешканців.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ 11 березня. Зазначається, що основних цілей стосовно захоплення визначених українських міст та територій російські загарбники, як і раніше, досягнути не можуть.

– Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії. Він продовжує проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах, – йдеться у повідомленні.

Російські військові продовжують займатися проведенням інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники.

Водночас українські захисники дають гідну відсіч та продовжують захоплювати в полон не лише представників “другої армії світу”, а й їхню військову техніку.