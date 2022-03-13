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Факти / Україна

Шубосховище, ікони, гобелени. Як виглядає розкішний палац Медведчука

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Шубосховище, ікони, гобелени. Як виглядає розкішний палац Медведчука

У зв’язку із втечею Віктора Медведчука з-під домашнього арешту, його палац неподалік Києва під тимчасовий контроль взяли активісти. Вони пильнують, щоб мародери не розікрали речі та коштовності. Про це повідомляє Центр Протидії Корупції.

Журналістам Слідство.Інфо вдалося на власні очі побачити розкішне помешкання кума Путіна. Вони пишуть:

Такої кількості дорогих речей на один квадратний метр ми ще не бачили!

Палац Віктора Медведчука та Оксани Марченко вщерть сповнений картинами, іконами, гобеленами, шубами та іншими предметами розкоші.

Впевнені, що власність медведчука треба націоналізувати однією з перших, – написали у Центрі Протидії Корупції.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії та її резидентів.

Про це повідомлялося на сайті ВРУ.

Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука

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