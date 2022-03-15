Євросоюз ввів у дію четвертий пакет жорстких санкцій проти Росії

Євросоюз у вівторок, 15 березня, ввів у дію новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

– Європейська комісія вітає сьогоднішню згоду Ради ввести у дію четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її жорстоку агресію проти України та її народу. Ці санкції сприятимуть подальшому посиленню економічного тиску на Кремль та позбавлять його можливості фінансувати вторгнення в Україну, – йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄС.

Як уточнюється, узгоджені заходи полягають у наступному:

Запроваджується повна заборона на будь-які угоди з деякими російськими державними підприємствами у різних секторах – зокрема, йдеться про військово-промисловий комплекс Кремля.

Заборонено імпорт сталевих виробів, які зараз перебувають під захисними заходами ЄС. Це призведе приблизно до €3,3 млрд втрачених експортних доходів для Росії. Як компенсація, збільшені квоти на імпорт будуть розподілені серед інших країн.

Далекоглядна заборона на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики і транспортування певних енергетичних продуктів назад до ЄС.

Заборона експорту в Росію предметів розкоші з ЄС – наприклад, розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо. Очікується, що це вдарить по російській еліті.

Крім того, список осіб та організацій, які під санкціями, був розширений і тепер включає більше олігархів та бізнес-еліт, пов’язаних з Кремлем, а також компаній, що працюють у військовій та оборонній сферах, а також матеріально підтримують вторгнення. Є нові списки суб’єктів, які активно займаються дезінформацією.

Заборона на присвоєння рейтингів Росії та російським компаніям кредитно-рейтинговими агентствами ЄС та надання рейтингових послуг російським клієнтам, що призведе до ще більшої втрати ними доступу до фінансових ринків ЄС.

Повідомляється, що під санкціями опинилися Роман Абрамович, Герман Хан, Костянтин Ернст та інші бізнесмени РФ – лише 15 фізичних та дев’ять юридичних осіб.

Під обмеженнями такі підприємства, як Рособоронекспорт, АТ Вертольоти Росії, Роснефть, Транснефть, Газпромнефть та інші.