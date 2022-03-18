Обряди ворожок і георгіївська стрічка в кишені: як намагаються врятуватися російські загарбники

Путінські військові вже не вірять у свої техніку та зброю, тому щоб вижити на війні в Україні, звертаються до шаманів і ворожок. Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ.

Так, на одному із записів російський військовослужбовець під Харковом телефонує своїй матері в Росію і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Він благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

У відповідь матір нагадує, щоб для нібито “захисту” загарбник не забував класти георгієвську стрічку в кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю, але без обряду – нікуди.

Водночас СБУ звернулася до російських загарбників та їхніх родичів, заявивши, що не потрібно робити обрядів на виживання.

Краще забиратися геть з України. Бо це їхній єдиний варіант зберегти своє життя. Якщо ж вони залишаться в Україні, то на них чекатиме лише один обряд – поховальний.