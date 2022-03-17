Російські загарбники скаржаться на відсутність їжа та медичної допомоги, а також на те, що їхнє командування їх кидає.

Про це свідчить перехоплена розмова одного з російських окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

– Новини з табору російських окупантів: командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги. Вкотре отримуємо підтвердження, що російських загарбників відправляють на смерть… Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво РФ. Розуміють, що вони нікому не потрібні й кинуті напризволяще. Ми ж – захищаємо свою землю і рухаємося до перемоги! – зазначили в СБУ.

На чергових плівках, оприлюднених СБУ, російський солдат розповідає батькам, що його командування їх покинуло. Він також інформує, що їжі в його підрозділі немає, а води вдалося набрати.

– Нас взагалі кинуло наше керівництво, воно відступило. А нас прикомандирували до іншої бригади… Вода є, ми воду набрали самі, – заявив окупант.

Він також поінформував про страшні бої, потрапляння в оточення, а також про відсутність належної медичної допомоги для поранених у військах РФ.

– Я прийшов, вони (в госпіталі, – Ред.) сказали: Можеш навіть не підходити, ти ходиш, тому йди бери автомат і знову йди в бій, – повідомив російський загарбник.

Служба безпеки також перехопила розмову пораненого військового однієї з бригад ЗС РФ, яка свідчить про те, що російські солдати дуже деморалізовані й готові прострелити собі ноги. Для цього вони шукають українські патрони.

Російські загарбники також скаржаться, що їх “кидають” на гроші й не виплачують обіцяне за вбивства мирних громадян в Україні.

А один із російських полонених поінформував на допиті, що в армії РФ відновили практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами і вбивають солдатів, які хочуть втекти.

Фото: Генштаб ЗСУ