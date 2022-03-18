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Факти / Україна

У Бердянську ворог узяв у полон українську журналістку – Hromadske

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Бердянську ворог узяв у полон українську журналістку – Hromadske

У тимчасово захопленому Бердянську російські агресори полонили українську журналістку Вікторію Рощину.

Про це повідомили у Hromadske.

– Наша журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває у полоні у російських окупантів. Вона знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України всі дні російсько-української війни. 12 березня ми не змогли вийти на зв’язок із Вікторією. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську, – йдеться у заяві.

У виданні уточнили, що 16 березня дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії.

– Наразі про її місцезнаходження нічого невідомо, – сказано у повідомленні.

У виданні також зазначили, що намагалися звільнити свою співробітницю у непублічний спосіб, але це виявилося безрезультатним. Там закликали українську та міжнародну спільноту приєднатися до звільнення журналістки інформаційно.

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