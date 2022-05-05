Евакуація з Маріуполя та ракетні удари РФ: що відбувається на 71-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок “спецоперації” в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 23 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Українські захисники продовжують тримати оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі, проте ситуація дуже важка, тривають кровопролитні бої. Про це повідомив командир полку Азов та підполковник Денис Прокопенко.
Було два ракетних удари по Дніпру. Одну ворожу ракету збила українська ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило, проте є руйнування, рух потягів зупинено. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ракетні удари тривають по всій країні, оскільки Росія намагається перешкодити зусиллям України з поповнення запасів, повідомляє британська розвідка. Росія готова атакувати цивільну інфраструктуру, намагаючись послабити рішучість України.
Агресор хоче захопити Одесу, Херсон і Маріуполь, про що свідчить бажання РФ повністю контролювати доступ до Чорного моря. Це дозволить окупантам контролювати морські лінії комунікації України, що негативно вплине на економіку.
Близько 2 тис. російських військових залишаються у Маріуполі. Проте 10 російських БТГ, які були у місті, тепер намагаються рухатися на північ Україні й поки зупинилися.
Є два варіанти: загарбники хочуть створити кращі оборонні позиції або переобладнатися та змінити позицію на південь від міста Велика Новосілка. Про це заявив високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США.
Одеса. Чутно вибухи. Працює ППО. Будьте в укриттях!
Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.
– Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці, – наголосив мер Києва Віталій Кличко.