Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Евакуація з Маріуполя та ракетні удари РФ: що відбувається на 71-у добу війни в Україні (онлайн)

Евакуація з Маріуполя та ракетні удари РФ: що відбувається на 71-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок “спецоперації” в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 23 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
23:01 - 04 травня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:41 - 04 травня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:30 - 04 травня

Українські захисники продовжують тримати оборону на заводі Азовсталь у Маріуполі, проте ситуація дуже важка, тривають кровопролитні бої. Про це повідомив командир полку Азов та підполковник Денис Прокопенко.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:27 - 04 травня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:25 - 04 травня

Було два ракетних удари по Дніпру. Одну ворожу ракету збила українська ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило, проте є руйнування, рух потягів зупинено. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:21 - 04 травня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:13 - 04 травня

Ракетні удари тривають по всій країні, оскільки Росія намагається перешкодити зусиллям України з поповнення запасів, повідомляє британська розвідка. Росія готова атакувати цивільну інфраструктуру, намагаючись послабити рішучість України.

Агресор хоче захопити Одесу, Херсон і Маріуполь, про що свідчить бажання РФ повністю контролювати доступ до Чорного моря. Це дозволить окупантам контролювати морські лінії комунікації України, що негативно вплине на економіку.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:08 - 04 травня

Близько 2 тис. російських військових залишаються у Маріуполі. Проте 10 російських БТГ, які були у місті, тепер намагаються рухатися на північ Україні й поки зупинилися.

Є два варіанти: загарбники хочуть створити кращі оборонні позиції або переобладнатися та змінити позицію на південь від міста Велика Новосілка. Про це заявив високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США.

Фото: Depositphotos

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
21:44 - 04 травня

Одеса. Чутно вибухи. Працює ППО. Будьте в укриттях!

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
21:34 - 04 травня

Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.

– Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці, – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...481>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка