Ввечері 21 березня путінські загарбники обстріляли Рівненщину. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він уточнив, що українські захисники збили три ворожі ракети у Рівненському районі, однак четверта влучила в ціль.

– Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються, — підкреслив Віталій Коваль.

Очільник Рівненської військової адміністрації закликав усіх мешканців області зберігати холодний розум та вірити у перемогу Збройних сил України.