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Факти / Україна

Війська РФ обстріляли Рівненщину, втрати уточнюються – голова ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Війська РФ обстріляли Рівненщину, втрати уточнюються – голова ОВА

Ввечері 21 березня путінські загарбники обстріляли Рівненщину. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він уточнив, що українські захисники збили три ворожі ракети у Рівненському районі, однак четверта влучила в ціль.

– Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються, — підкреслив Віталій Коваль.

Очільник Рівненської військової адміністрації закликав усіх мешканців області зберігати холодний розум та вірити у перемогу Збройних сил України.

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