Президент РФ Володимир Путін допустився катастрофічних помилок у війні проти України. Його плани захопити всю країну вже провалилися.

Про це заявив начальник штабу оборони Об’єднаного Королівства адмірал Тоні Радакін. Він підтвердив слова інших офіційних представників Великої Британії та США про те, що Путіна ввело в оману його оточення щодо нібито ефективності російської армії в Україні.

– Путін зовсім не є далекоглядним, хоч він би і хотів, щоб ми в це вірили. Він завдав собі збитків серією катастрофічних помилок, – розповів Радакін.

Очільник Збройних сил розповів, що Велика Британія “неймовірно обережно” повірила заявам Росії про вихід зі столиці Києва. Але є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

– Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії. Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають, – додав він.

Радакін попередив, що найближчі тижні як і раніше, будуть дуже важкими для України. Він наголосив, що попри це, Путін багато в чому вже програв.