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Факти / Україна

Росія розглядає голод як зброю проти звичайних людей – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Ірландії. Він наголосив, що Росія продовжує обстрілювати різні обєкти інфраструктури в Україні.

Путінські війська знищують звичайну агарну техніку і мінують поля. Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі російські військові знову завдали ракетних ударів по Україні, зокрема по звичайній цивільній інфраструктурі і по черговій базі із паливом.

За словами Володимира Зеленського, знищення всього, що забезпечує звичайне життя українців, вже стало фірмовим почерком окупантів, які послідовно знищують місця зберігання палива і розподільні центри продуктів.

Також президент нагадав, що Росія заблокувала всі морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

– Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають голод як свою зброю проти звичайних людей, як інструмент, щоб домінувати. Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятків країн Африки та Азії. Тому що фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних сімей на півночі Африки та у частині азійських країн стане ще складніше годувати свої сім’ї, – пояснив він.

Також Володимир Зеленський додав, що зривати посівної кампанії сьогодні в Україні, як це робить РФ, означає свідомо провокувати продовольчу кризу.

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Фото: Офіс президента

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