Розв’язана Росією в Україні масштабна війна може спричинити глобальний голод.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

За його словами, війна в Україні вже призвела до порушення логістичних ланцюгів та стала причиною зростання цін на пальне. Крім того, може знищити глобальну продовольчу систему.

— Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи, — наголосив Антоніу Гутерреш.