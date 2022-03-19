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Факти / Світ

Війна в Україні може стати причиною глобального голоду — ООН

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Антоніу Гутерреш

Розв’язана Росією в Україні масштабна війна може спричинити глобальний голод.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

За його словами, війна в Україні вже призвела до порушення логістичних ланцюгів та стала причиною зростання цін на пальне. Крім того, може знищити глобальну продовольчу систему.

— Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи, — наголосив Антоніу Гутерреш.

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Фото: Dreamstime

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