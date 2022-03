Розв’язана Росією в Україні масштабна війна може спричинити глобальний голод.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

За його словами, війна в Україні вже призвела до порушення логістичних ланцюгів та стала причиною зростання цін на пальне. Крім того, може знищити глобальну продовольчу систему.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.

We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.

— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022