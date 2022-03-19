Розв’язана Росією в Україні масштабна війна може спричинити глобальний голод.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш.
За його словами, війна в Україні вже призвела до порушення логістичних ланцюгів та стала причиною зростання цін на пальне. Крім того, може знищити глобальну продовольчу систему.
— Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи, — наголосив Антоніу Гутерреш.
The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.
We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.
— António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022