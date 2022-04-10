Внаслідок рашистського обстрілу залізничного вокзалу Краматорська 8 квітня загинуло 57 мирних мешканців, поранення і травми різної тяжкості отримали ще 109 людей.

Таку інформацію 10 квітня в ефірі українського телемарафону підтвердив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він підкреслив, що слідчі вже завершили свою роботу щодо збору доказів, що підтверджують причетність РФ до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.

– Поранених (у легкій формі) відпускають додому, важко поранені перебувають у безпечному регіоні, їм надають усю необхідну допомогу, – повідомив Павло Кириленко.

На запитання про заклики до евакуації з території Донецької області голова ОВА відповів, що кількість бажаючих зростає з кожним днем, особливо після трагедії у Краматорську 8 квітня.

– Вжито додаткових заходів, зокрема, збільшено кількість транспорту для евакуації. Ми продовжуємо діяти визначеним шляхом, як би складно це не було, – запевнив він.

Також Павло Кириленко підтвердив, що рашисти продовжують перегрупування та нарощування своїх військ для спроб просунутися вглиб Донецької області.

Водночас він заявив, що Генштаб прорахував усі можливі сценарії, на які розраховує РФ, тому українські захисники готові дати ворогу гідну відсіч.