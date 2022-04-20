Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українські воїни із зенітного комплексу збили російський безпілотник Орлан-10. Це сталося в небі над Одесою.

За його словами, такі самі безпілотники збили і вчора, і позавчора.

Нагадаємо, що 17 березня в районі Одеси ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10. Це сталося під час демонстраційного шикування російського флоту.

Що це за безпілотник?

Орлан-10 – російський багатофункціональний безпілотник. Він призначений для тривалого спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Апарат розробили на російському підприємстві Спеціальний технологічний центр.

Орлан-10 також може транслювати цілі для ураження всіма бойовими машинами (САУ, танки, БМП, машини ППО), підключеними до єдиної автоматизованої системи управління військами та зброєю.

Апарат обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, що дає змогу створювати якісні 3D-карти. Він використовується для відео- та фотозйомки, може працювати як ретранслятор.

Льотні характеристики Орлана-10:

маса – 14 кг,

швидкість – 90-150 км/год,

бензиновий двигун,

максимальна тривалість польоту – 16 год,

максимальна висота польоту – 5 км.

За різними даними, ціна безпілотника Орлан-10 варіюється від $87 до $120 тис.

Такі безпілотники Об’єднані сили ЗСУ збивали на Донеччині.

Раніше румунське видання Observator із посиланням на місцеву поліцію повідомило, що у румунському муніципалітеті Думітра знайшли безпілотний літальний апарат, найімовірніше, російського походження. Згідно із зображеннями, які розмістили в інтернеті, це був безпілотник Орлан-10.

Фото: штаб ООС