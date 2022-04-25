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Факти / Світ

У США схвалили продаж Україні боєприпасів на $165 млн

Анастасія Гевко редакторка стрічки
держдеп сша

У понеділок, 25 квітня, Держдепартамент США схвалив продаж Україні “нестандартних боєприпасів” на $165 млн.

Про це повідомляє CNN.

Про схвалення допомоги владу України повідомили під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна.

Високопосадовець міністерства оборони розповів журналістам, що йдеться про боєприпаси для зброї виробництва колишнього СРСР, що пов’язано з тим, що Україна має багато таких систем.

– Запропонований продаж підвищить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам за рахунок підтримки оперативної готовності своїх сил, – сказано у пресрелізі Держдепартаменту.

Оголошений продаж – лише один із кількох способів, якими США надають Україні військову допомогу.

У четвер президент США Джо Байден санкціонував надання ще $800 млн військової допомоги для підтримки України за рахунок президентських коштів.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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