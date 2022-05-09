На 75-ту добу російський ворог продовжує наступ на східному фронті. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається висока ймовірність ракетних ударів по всій території України.

Карта бойових дій в Україні на 09.05.2022

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ готуються до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

У Бєлгородській області РФ ворог зосередив до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії свої зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне і Попасна. Також готується до наступальних дій на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку.

На Таврійському напрямку ворог намагається скувати українських військових, вдосконалює систему забезпечення.

Зараз дивляться

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Обстрілювали наші підрозділи із наявних засобів артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області російські військові силоміць вилучають документи у місцевого населення. А повернути їх лише за умови участі останніх в урочистих заходах до так званого Дня перемоги.

В Криму також готуються до проведення урочистих парадів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW