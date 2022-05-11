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Факти / Україна

Наступ Білорусі можливий, коли РФ видихнеться на Ізюмському напрямку – Жданов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
білорусь білоруський

ЗСУ відбивають усі атаки російських військ на Донецькому та Слобожанському напрямках, а в районі Харкова навіть проводять контрнаступальні дії, проте зараз білоруські війська висунулися до кордону України і цим фактом не варто нехтувати, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– Найгарячіші зараз Донецький та Слобожанський напрямки – від Ізюму до Донецька. За добу було 12 атак (кожні дві години) на наші позиції, всі відбито, але противник не залишає спроб прорвати нашу оборону. На сьогодні там найзапекліші бої та постійно атакуючі дії, – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, Маріуполь продовжує відбиватися, тривають бої на Азовсталі, на решті напрямків – більш-менш контрольована ситуація.

– Більше того, на окремих напрямках, таких як Харківський, ми проводимо контрнаступальні дії і звільнюємо наші території навколо Харкова, – додав Жданов.

Військовий експерт пояснив, чому ворог так вперто б’ється саме за Слобожанщину та Донеччину:

– Вони хочуть вбити двох зайців. Перше – оточити лівий фланг нашого угруповання в зоні Операції об’єднаних сил, і друге – вони фактично наближаються до кордонів Луганської і частково Донецької областей. Тому вони так запекло намагаються прорватися на цих напрямках.

Говорячи про загрозу з боку Білорусі, яка приводить свої війська в підвищену бойову готовність та стягує їх до кордонів України, Жданов наголосив, що варто бути готовими до будь-чого.

– Як поводитиметься Лукашенко далі? Заяви у нього в один бік, а війська йдуть у наш бік, тому не треба нехтувати цим фактом, і треба бути готовим до зустрічі зокрема і білоруської армії. Особливо це напруження буде у найближчий тиждень, коли російські війська почнуть видихатися на Ізюмському напрямку. Тоду Путіну треба буде чимось заповнювати оперативну паузу, поки він збиратиме чергові резерви для введення в Україну, – пояснив експерт.

На його думку, це буде найнапруженіший момент – піде армія Білорусі проти України, чи не піде.

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Фото: Depositphotos

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