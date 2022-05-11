Напад зі сторони Білорусі найближчим часом малоймовірний – Денисенко

Найскладніша ситуація зараз спостерігається у Луганській та Донецькій областях, де відбуваються інтенсивні бої між українськими захисниками та російськими солдатами. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про оперативну ситуацію на фронті та як українські міста пережили цю ніч.

– Найактивніші бої відбуваються зараз у Луганській області – це Рубіжне та Сєвєродонецьк. Російські війська намагаються проводити активні дії. Вчора вони розповсюдили заяву, що повністю вийшли на рубежі Луганської області. Вони справді в одному з місць підійшли до рубежів, але фейки почали одразу тиражуватися у російських ЗМІ. Якщо говорити про інші місця – це Донецький напрям. Вони продовжують там концентруватися. Наші військові говорять, що загарбники посилюють повітряну розвідку.

Україна не забула про своїх захисників на заводі Азовсталь у Маріуполі. Влада робить все можливе для того, щоб з’явилась можливість безпечно евакуювати українських героїв, наголосив Вадим Денисенко.

– Безумовно, це Маріуполь – місто-герой. Захисники продовжують тримати оборону на Азовсталі. Українська влада робить все, щоб спробувати допомогти цим людям, щоб захисники Азовсталі та Маріуполя змогли через певні гуманітарні коридори вийти з території заводу. На жаль, це впирається у позицію Володимира Путіна.

Окремо радник глави МВС зазначив про ситуацію на кордоні з Білоруссю. За його словами, наступ найближчим часом з території цієї країни залишається малоймовірним, попри останні чутки про переміщення військової техніки та загалом напружену ситуацію в Україні.

– Окрема варто зупинитися на білоруському напрямі. Білоруська армія проводить військові навчання. Було достатньо багато чуток та інформації, що в Україну вони їдуть зі Смерчами та різними артилерійськими установками. Варто зазначити, що у Білорусі є один окремий полігон, на якому можна проводити подібні стрільби. Він розташований відносно недалеко від українського кордону. Через це ухвалено рішення залишати доволі великі сили на кордоні з Білоруссю. Попри певною мірою напружену ситуацію, те, що Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі, – Ред.) найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України здається малоймовірним.

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