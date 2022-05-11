У Кремлі немає намірів завершити війну в Україні найближчим часом – розвідка

Наразі ознак намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом немає. Натомість продовжуються спроби проводити так звану приховану мобілізацію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, зазначаючи, що проводиться активна агітаційна кампанія. У зону бойових дій відправляють випускників та курсантів військових училищ.

Зокрема, у такий спосіб поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників одразу відправлять до районів оперативного призначення на території України.

Також відомо, що у війні проти України Росія вже використала майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2 600 із 6 тис.). Частину, що залишилась, загарбники хочуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Тим часом серед російського генералітету, зокрема у генеральному штабі, посилилося приховане протистояння. За інформацією української розвідки, розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни.

Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння.

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Джерело: Головне управління розвідки