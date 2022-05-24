Травень, 24 в 16:03

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера за його позицію щодо війни Росії проти України, висловлену під час економічного форуму в Давосі.

– Так само легко, як пан Кіссинджер пропонує віддати Росії частину України, він дозволив би забрати Польщу чи Литву. Добре, що українці в окопах не мають часу слухати поради Давоських панікерів. Трохи зайняті, захищаємо свободу та демократію, – наголосив Подоляк у пості, опублікованому на його сторінці у Twitter у вівторок, 24 травня.

Нагадаємо, 98-річний колишній державний секретар США (1973-1977) Генрі Кіссинджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що не можна затягувати війну РФ, яку ця країна розпочала в Україні.

Так, він закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військам в Україні і заявив, що це “матиме катастрофічні наслідки для довгострокової стабільності в Європі”.

Зараз дивляться

Раніше 85-річний експрем’єр-міністр Італії, а тепер лідер найбільшої правої партії країни Forza Italia Сільвіо Берлусконі, якого вважають близьким другом Путіна, заявив, що Євросоюзу потрібно переконати Україну прийняти вимоги глави Кремля.

Він також сказав, що не погоджується з тим, що Європа постачає зброю в Україну.