“Звільняють від промисловості”: окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську

Червень, 05 в 7:18

Уночі 5 червня російські військові завдали авіаракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про ворожу атаку повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

– “Звільняють” нас від промисловості, – прокоментував обстріл росіян мер міста.

За попередньою інформацією від міського голови, жертв авіаракетного удару РФ немає.

Зараз дивляться

Однак є серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко