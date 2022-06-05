“Звільняють від промисловості”: окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську
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Уночі 5 червня російські військові завдали авіаракетного удару по Краматорську Донецької області.
Про ворожу атаку повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
– “Звільняють” нас від промисловості, – прокоментував обстріл росіян мер міста.
За попередньою інформацією від міського голови, жертв авіаракетного удару РФ немає.
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Однак є серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Гончаренко