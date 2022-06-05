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Факти / Україна

“Звільняють від промисловості”: окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
“Звільняють від промисловості”: окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську
Фото: Depositphotos

Уночі 5 червня російські військові завдали авіаракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про ворожу атаку повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

– “Звільняють” нас від промисловості, – прокоментував обстріл росіян мер міста.

За попередньою інформацією від міського голови, жертв авіаракетного удару РФ немає.

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Однак є серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

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