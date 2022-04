За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 9 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 09.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 9 квітня 2022 року

Уночі 9 квітня російські загарбники знову завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Інфраструктура міста зазнала значних руйнувань.

Двом постраждам надають необхідну допомогу.

Близько 22.00 8 квітня сталося влучання в один із об’єктів Кіровоградської області.

За попередньою інформацією, суттєвих наслідків немає. Обласна влада перевіряє дані.

Уночі 9 квітня російські загарбники продовжили обстрілювати житлові райони Харкова.

На Ізюмському напрямку в Харківській області тривають бої. Однак успіхів армія Російської Федерації не має – Збройні сили України тримають позиції.

Також в Ізюмському районі триває зачистка звільнених територій.

У Луганській області російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

Продовжує ворог безуспішні наступальні дії в напрямку Попасної та Сєверодонецька.

Під ворожим вогнем перебуває Авдіївка, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада Донецької області.

Майже в кожному з цих населених пунктів є поранені. Дані про кількість постраждалих уточнюється.

Не зазнала кардинальних змін ситуація в Маріуполі

Потужні вибухи лунають на околицях Херсона. Ситуація в області стає все більш критичною.

Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань нині встановити не можливо.

За попередніми даними, лише із обласного центру виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл – майже кожний п’ятий житель.

Втрати росіян в Україні станом на 9 квітня 2022 року

близько 19,1 тис. особового складу,

705 танків,

1 895 бойових броньованих машин,

335 одиниці артилерійських систем,

108 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

151 літаків,

136 гелікоптерів,

1 363 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

112 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

За даними Генштабу на ранок 8 квітня окупанти зосередили свої зусилля, щоб захопити Попасну, Нижнє, Новотошківське, Золоте, Борівське та Рубіжне, вони також намагаються встановити контроль у Маріуполі та продовжують блокувати Харків.

На Харківському напрямку для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню на Донбасі та у Харківській області.

За попередню добу українські військові знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 автомобільної техніки ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ