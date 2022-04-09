За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.
Карта бойових дій в Україні Deep State на 9 квітня 2022
Умовні позначення на карті:
- Червоні ділянки – захоплені російськими військами.
- Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.
У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 09.04.2022
Карта бойових дій в Україні
Ситуація на фронті в Україні станом на 9 квітня 2022 року
Уночі 9 квітня російські загарбники знову завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області. Інфраструктура міста зазнала значних руйнувань.
Двом постраждам надають необхідну допомогу.
Близько 22.00 8 квітня сталося влучання в один із об’єктів Кіровоградської області.
За попередньою інформацією, суттєвих наслідків немає. Обласна влада перевіряє дані.
Уночі 9 квітня російські загарбники продовжили обстрілювати житлові райони Харкова.
На Ізюмському напрямку в Харківській області тривають бої. Однак успіхів армія Російської Федерації не має – Збройні сили України тримають позиції.
Також в Ізюмському районі триває зачистка звільнених територій.
У Луганській області російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.
Продовжує ворог безуспішні наступальні дії в напрямку Попасної та Сєверодонецька.
Під ворожим вогнем перебуває Авдіївка, Курахове, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада Донецької області.
Майже в кожному з цих населених пунктів є поранені. Дані про кількість постраждалих уточнюється.
Не зазнала кардинальних змін ситуація в Маріуполі
Потужні вибухи лунають на околицях Херсона. Ситуація в області стає все більш критичною.
Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань нині встановити не можливо.
За попередніми даними, лише із обласного центру виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл – майже кожний п’ятий житель.
Втрати росіян в Україні станом на 9 квітня 2022 року
- близько 19,1 тис. особового складу,
- 705 танків,
- 1 895 бойових броньованих машин,
- 335 одиниці артилерійських систем,
- 108 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 55 одиниць засобів протиповітряної оборони,
- 151 літаків,
- 136 гелікоптерів,
- 1 363 одиниць автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 25 одиниць спеціальної техніки,
- чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
За даними Генштабу на ранок 8 квітня окупанти зосередили свої зусилля, щоб захопити Попасну, Нижнє, Новотошківське, Золоте, Борівське та Рубіжне, вони також намагаються встановити контроль у Маріуполі та продовжують блокувати Харків.
На Харківському напрямку для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.
Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню на Донбасі та у Харківській області.
За попередню добу українські військові знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 автомобільної техніки ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ