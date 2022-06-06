Червень, 06 в 9:15

В операційній зоні наших сил оборони обстановка динамічно-напружена. Противник намагається покращити своє положення, але, не маючи успіху, укріплюється на оборонних рубежах.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.

Протягом дня по наших позиціях ворог завдав авіаційного удару гелікоптерами Ка-52. У відповідь по ворожих підрозділах наша авіація завдала три ураження.

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Також під час виконання бойових завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи з обліку боєздатних назавжди викреслили 59 рашистів, танк та шість інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс ТОР М1, реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю Гвоздика, п’ять автівок.

Також у трьох різних населених пунктах Херсонщини знищено три польові склади боєприпасів.

Тим часом окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів уздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі в готовності до завдання ракетних ударів із моря перебувають один надводний корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають п’ять великих десантних кораблів. Отже, заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя.

Джерело: ОК Південь