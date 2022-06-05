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Факти / Світ

Глава Єврокомісії: Моральний обов’язок Європи – зробити можливим вступ України до ЄС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Моральний обов’язок Європи та союзників – зробити можливим вступ України до ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це не лише наш стратегічний інтерес, а й моральний обов’язок зробити можливим вступ України до ЄС, – сказала вона під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія підтримує створення єдиної платформи для відновлення України. Вона об’єднала ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, G20 та окремих країн.

– Ця платформа керується і належить Україні. Тому що Україна має сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну допомогу з ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського Союзу, – наголосила вона.

Днями Європейська рада повідомила, що заявку на членство у Європейському Союзі України, Молдови та Грузії розглянуть у червні.

На початку квітня глава Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС визнає Україну кандидатом на вступ, а також пообіцяла, що країни-члени братимуть участь у відновленні нашої країни після війни.

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