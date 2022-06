Моральний обов’язок Європи та союзників – зробити можливим вступ України до ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія підтримує створення єдиної платформи для відновлення України. Вона об’єднала ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, G20 та окремих країн.

Ukrainians know exactly what kind of future they want.

A future of a free and open society belonging to a strong democratic community. pic.twitter.com/oBACBQyJTG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2022