Червень, 05 в 17:08

Моральний обов’язок Європи та союзників – зробити можливим вступ України до ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це не лише наш стратегічний інтерес, а й моральний обов’язок зробити можливим вступ України до ЄС, – сказала вона під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія підтримує створення єдиної платформи для відновлення України. Вона об’єднала ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, G20 та окремих країн.

– Ця платформа керується і належить Україні. Тому що Україна має сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну допомогу з ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського Союзу, – наголосила вона.

Ukrainians know exactly what kind of future they want. Зараз дивляться A future of a free and open society belonging to a strong democratic community. pic.twitter.com/oBACBQyJTG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2022

Днями Європейська рада повідомила, що заявку на членство у Європейському Союзі України, Молдови та Грузії розглянуть у червні.

На початку квітня глава Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС визнає Україну кандидатом на вступ, а також пообіцяла, що країни-члени братимуть участь у відновленні нашої країни після війни.