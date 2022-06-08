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Світовий банк схвалив транш фінансової допомоги для України на $1,5 млрд

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Світовий банк схвалив транш фінансової допомоги для України на $1,5 млрд
Фото: Depositphotos

Виконавча рада Світового банку затвердила додаткове фінансування України на суму 1,49 мільярда доларів.

Як пише Reuters, новий транш є додатком до вже обіцяної підтримки у понад 2,5 мільярда доларів. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від Світового банку становить уже понад 4 мільярди доларів.

У заяві Світового банку йдеться про те, що цей транш на майже 1,5 мільярда доларів для України підтримують фінансові гарантії від Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а шляхом паралельного фінансування проєкт підтримує Італія. Крім того, будуть і внески нового багатостороннього донорського трастового фонду.

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Наголошується, що ці кошти підуть на виплату зарплат державним та соціальним працівникам.

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Джерело: Reuters
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