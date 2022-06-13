Червень, 13 в 16:42

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейські розслідують кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців. За його даними, близько 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.

Про це Клименко сказав в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.

За його даними, понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області.

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– У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, – сказав Клименко.

Він уточнив, що велику кількість тіл загиблих було знайдено у будинках та квартирах – люди здебільшого помирали від мінно-вибухових травм.

Глава Нацполіції стверджує, що конкретні цифри, пов’язані з братськими могилами, називати ще рано, оскільки страшні знахідки продовжуються.

– У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 осіб, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Мешканці збирали тіла загиблих та ховали у парках, – розповів він.

Клименко повідомив, що дві третини загиблих – чоловіки. Ще близько 2% – діти, а решта – це жінки.

Це громадянське населення, люди не мали жодного стосунку до військових чи правоохоронних структур, – наголосив він.

Ігор Клименко розповів, що зараз проводяться процедури ексгумації, і цей процес є досить складним.