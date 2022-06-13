Нацполіція назвала попередню кількість загиблих мирних жителів через війну з РФ
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейські розслідують кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців. За його даними, близько 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.
Про це Клименко сказав в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.
За його даними, понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області.
– У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, – сказав Клименко.
Він уточнив, що велику кількість тіл загиблих було знайдено у будинках та квартирах – люди здебільшого помирали від мінно-вибухових травм.
Глава Нацполіції стверджує, що конкретні цифри, пов’язані з братськими могилами, називати ще рано, оскільки страшні знахідки продовжуються.
– У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 осіб, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Мешканці збирали тіла загиблих та ховали у парках, – розповів він.
Клименко повідомив, що дві третини загиблих – чоловіки. Ще близько 2% – діти, а решта – це жінки.
Це громадянське населення, люди не мали жодного стосунку до військових чи правоохоронних структур, – наголосив він.
Ігор Клименко розповів, що зараз проводяться процедури ексгумації, і цей процес є досить складним.
– На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, досить кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, похованих, розстріляних, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – мама, папа, рідні діти. Тільки так ми працюємо, – резюмував Клименко.