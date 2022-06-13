Придушення наступу ворога у Сєвєродонецьку та обстріли Харкова: що відбувається на 110 день війни (онлайн)

В окупованому Мелітополі спроби ставлеників Кремля влаштувати чергове російське “свято” закінчилися вибухами у приміщеннях із керівництвом окупантів.

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна зможе перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що українські війська звільнятимуть Херсон та Херсонську область поступово.

Директор інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила, що якщо війна затягнеться, в Україну з-за кордону можуть не повернутись 5 мільйонів українців.

У Генштабі ЗСУ заявили, що бої за Сєверодонецьк продовжуються, а окупанти намагаються створити наступ на Лиманському напрямку.