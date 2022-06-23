Червень, 23 в 15:20

Головне управління розвідки України оприлюднило запис перехопленої розмови, де російський окупант розповідає своїй подрузі про те, як мародерить у захоплених населених пунктах.

Загарбник сміється з тих, хто соромиться це робити. Він говорить, що декого з окупантів совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати, тому відправляють його.

– Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, швидше. А що, у вас ложки хороші є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо, – говорить окупант.

Також у розмові він скаржиться своїй подрузі і говорить, що засмучений через те, що забрав у мирних людей замало телефонів.

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– Треба було понабирати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене дуже хороший Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто заходиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму, – говорить загарбник.

Днями СБУ також оприлюднила перехоплення розмови окупантів, з якої стає зрозуміло, що дозвіл на мародерство в Україні російським загарбникам дав особисто президент РФ Володимир Путін.