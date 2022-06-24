Червень, 24 в 12:59

Українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На кадрах видно видно, що HIMARS наші військові застосовують вночі, а також чутно залпи ракет, які летятть влучно та яскраво.

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23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші ракетні системи HIMARS.

За словами військового експерта Петра Черника, американські ракетно-артилерійські системи дуже допоможуть ЗСУ.

Він пояснив, що HIMARS – це відкрита універсальна платформа, чим вона якісно відрізняється від БМ-30 Смерч, які розраховані тільки під одну ракету.

Крім того, за словами експерта, системи HIMARS – це рухома, відкрита до модернізації, а, отже, до вдосконалення техніка. Вона має неймовірно велику вогневу потужність і найголовніше – вкрай якісне наведення.

Тому практично кожен бойовий запас HIMARS в обов’язковому порядку досягає своєї цілі, а, отже, її руйнує.