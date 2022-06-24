Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

HIMARS в дії: ЗСУ вже почали застосовувати американські системи на фронті

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На кадрах видно видно, що HIMARS наші військові застосовують вночі, а також чутно залпи ракет, які летятть влучно та яскраво.

Зараз дивляться

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші ракетні системи HIMARS.

За словами військового експерта Петра Черника, американські ракетно-артилерійські системи дуже допоможуть ЗСУ.

Він пояснив, що HIMARS – це відкрита універсальна платформа, чим вона якісно відрізняється від БМ-30 Смерч, які розраховані тільки під одну ракету.

Крім того, за словами експерта, системи HIMARS – це рухома, відкрита до модернізації, а, отже, до вдосконалення техніка. Вона має неймовірно велику вогневу потужність і найголовніше – вкрай якісне наведення.

Тому практично кожен бойовий запас HIMARS в обов’язковому порядку досягає своєї цілі, а, отже, її руйнує.

Читайте
Ефективна проти російських ППО та Іскандерів: реактивна система залпового вогню HIMARS, характеристики

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка