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Кожен бойовий запас досягає своєї цілі і руйнує її: експерт про HIMARS

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Американські ракетно-артилерійські системи HIMARS, які вже прибули в Україну, дуже допоможуть ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

– Навіть кілька HIMARS – це серйозна вогнева потужність. Хочу нагадати, що ці системи, попри декларовані відстані у 70 км, мають спеціальні бойові заряди, які можуть стріляти на 165 км, 300 км і навіть на 500 км. Це відкрита універсальна платформа, чим вона якісно відрізняється від БМ-30 Смерч, які розраховані тільки під одну ракету, – пояснив він ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карпяку.

Петро Черник також додав, що системи HIMARS – це щонайменше чотири типи боєзарядів. Це рухома, відкрита до модернізації, а, отже, до вдосконалення техніка. Вона має неймовірно велику вогневу потужність і найголовніше – вкрай якісне наведення.

– Якщо БМ-30 Смерч – це зброя такого піхотного ураження, яка перемелює певну частину території, то практично кожен бойовий запас HIMARS в обовязковому порядку досягає своєї цілі, а, отже, її руйнує. Передусім, це стосується бронетехніки. Навіть кілька одиниць суттєво посилюють нашу вогневу потужність, – наголосив він.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші ракетні системи HIMARS.

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