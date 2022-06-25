Лукашенко звинуватив Литву в “оголошенні війни Росії” через блокаду транзиту до Калінінграду

Червень, 25 в 19:55

У суботу, 25 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним назвав блокаду транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда “оголошенням війни”.

Про це пишуть російські ЗМІ.

– Нас дуже напружує та ситуація та політика, яку проводять наші сусіди. Ви загалом знаєте: це керівництво Польщі та керівництво Литви. Політика на конфронтацію… Наростає потік інформації про їхній задум призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це вже схоже на оголошення війни! Це ж неприпустимо: подібні речі у сучасних умовах, – заявив Лукашенко.

Він також додав, що сподівається на “відповідь” з боку Росії на ці дії, а також на те, що вона буде “жорсткою та дзеркальною”.

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У відповідь глава Кремля пообіцяв надати білоруській армії озброєння, яке нібито дозволило б посилити оборону Білорусі перед “агресивними діями Заходу”.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко прибув до Москви 24 червня. Він збирався провести переговори з Путіним під час свого візиту.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що жодних поступок з боку ЄС щодо транзиту російських товарів до Калінінграда не може бути.

Російське МЗС, у свою чергу, попередило Литву, що у разі, якщо вони не відновлять транзит, РФ може “вжити заходів для захисту своїх національних інтересів”.

Митники та прикордонники Литви зупинили рух через територію своєї країни вантажівок з товарами РФ, проти яких запроваджено санкції Євросоюзу.