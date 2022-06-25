Лукашенко обвинил Литву в “объявлении войны России” из-за блокады транзита в Калининград

Июнь, 25 в 19:55

В субботу, 25 июня, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал блокаду транзита подсанкционных товаров в Калининград “объявлением войны”.

Об этом пишут российские СМИ.

– Нас очень напрягает та ситуация и политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию… Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни с объявлением войны! Это же недопустимо: подобные вещи в современных условиях, – заявил Лукашенко.

Он также добавил, что надеется на “ответ” со стороны России на эти действия, а также на то, что он будет “жестким и зеркальным”.

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В ответ глава Кремля пообещал предоставить белорусской армии вооружение, которое якобы позволило бы усилить оборону Беларуси перед “агрессивными действиями Запада”.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Москву 24 июня. Он собирался провести переговоры с Путиным во время своего визита.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок со стороны ЕС по транзиту российских товаров в Калининград быть не может.

Российский МИД, в свою очередь, предупредил Литву, что в случае, если они не возобновят транзит, РФ может “принять меры для защиты своих национальных интересов”.

Таможенники и пограничники Литвы остановили движение через территорию своей страны грузовиков с товарами РФ, против которых введены санкции Евросоюза.