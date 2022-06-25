Топ-3 фейки про кандидатство України в ЄС: ЦПД опублікував спростування

Червень, 25 в 19:14

У суботу, 25 червня, Центр протидії дезінформації спростував три головні фейки про кандидатство України в ЄС.

Фейк 1. Кандидатство в ЄС для України – це формальне рішення, яке, по суті, нічого не дає.

У Центрі пояснили, що Україна завдяки статусу кандидата отримує доступ до нових грантів та інвестицій від держав ЄС.

Фейк 2. Навіщо цей статус кандидата включили б одразу до ЄС.

Варто зазначити, що для того, щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна має виконати кілька кроків, серед яких продовження реформи судової системи; посилення боротьби із корупцією; забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF; впровадження антиолігархічного закону; приведення законодавства про медіа до стандартів ЄС; зміна законодавства про нацменшини.

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Фейк 3. Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років кандидати до ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!

ЦПД наголошує, що у разі виконання всіх умов вступ України до ЄС запланований на 2029 рік.