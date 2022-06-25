У РФ на Алтаї горить понад 2300 гектарів лісу, пожежу гасить всього один літак

Червень, 25 в 15:52

У Росії в Алтайському краї горить вже понад 2300 гектарів лісу, проте гасить його лише один літак.

Як уточнюється, через сильний вітер до 12 м/с, вогонь поширюється дуже швидко.

РосЗМІ пишуть, що минулої доби площа цієї пожежі в Угловському районі зросла майже вчетверо – з 615 до 2,3 тисяч гектар.

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Мешканців найближчих сіл евакуювали, проте про постраждалих в офіційних російських даних не згадують.

– На гасінні працює літак Бе-200 МНС, за добу він скинув 18 тонн води на осередки пожежі. Проведено опашку населених пунктів Лаптів Лог, Біленьке та Борисівка. Загрози житловим будинкам від пожежі немає, пише ТАСС.

Зазначимо, що гасінням займається лише один гелікоптер, що, ймовірно, пов’язане з тим, що Росія масово відправляє свою техніку, а також людей, які б могли займатися гасінням пожеж, воювати проти України.

За даними російської влади, пожежа виникла 22 червня в Озеро-Кузнецовському лісництві, нібито через “грозовий розряд”.

Загоряння локалізували на ранок наступного дня, але в другій половині дня він розгорівся знову і навіть посилився.

Цьому сприяли висока температура та сильний вітер.