Липень, 25 в 8:38

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти погрожують депортацією жителям окупованого міста у разі відмови від участі у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ.

– Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення мешканців, погроза їхня наступна: хто не прийде на “референдум”, ті будуть вивезені за територію Запорізької області, – заявив Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що такий наказ хоче видати місцевий зрадник Євген Балицький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

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Фото: Іван Федоров

Джерело: Іван Федоров