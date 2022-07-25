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Факти / Україна

Окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя за відмову брати участь у псевдореферендумі – мер

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя за відмову брати участь у псевдореферендумі – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти погрожують депортацією жителям окупованого міста у разі відмови від участі у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ.

– Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення мешканців, погроза їхня наступна: хто не прийде на “референдум”, ті будуть вивезені за територію Запорізької області, – заявив Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що такий наказ хоче видати місцевий зрадник Євген Балицький.

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ФотоІван Федоров

Джерело: Іван Федоров

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