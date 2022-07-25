Окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя за відмову брати участь у псевдореферендумі – мер
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти погрожують депортацією жителям окупованого міста у разі відмови від участі у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ.
– Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення мешканців, погроза їхня наступна: хто не прийде на “референдум”, ті будуть вивезені за територію Запорізької області, – заявив Федоров.
Мер Мелітополя наголосив, що такий наказ хоче видати місцевий зрадник Євген Балицький.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.
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Фото: Іван Федоров
Джерело: Іван Федоров