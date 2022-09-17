На Харківщині у підвалі знайдена ще одна катівня окупантів

Вересень, 17 в 19:53

У Козачій Лопані на Харківщині знайдено підвальне приміщення так званої “народної міліції”, де під час окупації армія РФ катувала людей.

– 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої “Народної міліції смт Козача Лопань”. Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних, – йдеться у повідомленні Офіса генпрокурора.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

В ОГП додали, що наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у селищі Козача Лопань, вживаються відповідні заходи.

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