СБУ оголосило у розшук Медведєва, Шойгу та ще 10 прибічників путінського режиму
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СБУ оголосила у розшук ексзаступника голови Радбезу РФ і експрезидента країни-агресора Дмитра Медведєва. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зазначається, що у розшук його оголосили ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії.
Такі злочини караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічно.
Також оголошено у розшук наступних представників путінського режиму:
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- речника МЗС Росії Марію Захарову,
- спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна,
- директора ФСБ Олександра Бортнікова,
- директора Федеральної служби військ Нацгвардії Віктора Золотова,
- главу МВС РФ Володимира Колокольцева,
- голову Радфеду Валентину Матвієнко,
- директора СЗР РФ Сергія Наришкіна,
- міністра оборони РФ Сергія Шойгу,
- секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева,
- державного радника Ігоря Щоголева,
- офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.
– Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності, – йдеться у повідомленні СБУ.