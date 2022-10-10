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Факти / Україна

СБУ оголосило у розшук Медведєва, Шойгу та ще 10 прибічників путінського режиму

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
дмитро медведєв
Фото: Depositphotos

СБУ оголосила у розшук ексзаступника голови Радбезу РФ і експрезидента країни-агресора Дмитра Медведєва. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зазначається, що у розшук його оголосили ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії.

Такі злочини караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічно.

Також оголошено у розшук наступних представників путінського режиму:

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  • речника МЗС Росії Марію Захарову,
  • спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна,
  • директора ФСБ Олександра Бортнікова,
  • директора Федеральної служби військ Нацгвардії Віктора Золотова,
  • главу МВС РФ Володимира Колокольцева,
  • голову Радфеду Валентину Матвієнко,
  • директора СЗР РФ Сергія Наришкіна,
  • міністра оборони РФ Сергія Шойгу,
  • секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева,
  •  державного радника Ігоря Щоголева,
  • офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

 – Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності, – йдеться у повідомленні СБУ.

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Джерело: СБУ
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