СБУ оголосило у розшук Медведєва, Шойгу та ще 10 прибічників путінського режиму

Жовтень, 10 в 19:06

СБУ оголосила у розшук ексзаступника голови Радбезу РФ і експрезидента країни-агресора Дмитра Медведєва. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Зазначається, що у розшук його оголосили ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії.

Такі злочини караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічно.

Також оголошено у розшук наступних представників путінського режиму:

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речника МЗС Росії Марію Захарову,

спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна,

директора ФСБ Олександра Бортнікова,

директора Федеральної служби військ Нацгвардії Віктора Золотова,

главу МВС РФ Володимира Колокольцева,

голову Радфеду Валентину Матвієнко,

директора СЗР РФ Сергія Наришкіна,

міністра оборони РФ Сергія Шойгу,

секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева,

державного радника Ігоря Щоголева,

офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.