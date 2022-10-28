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Факти / Україна

США оголосили нову військову допомогу Україні на $275 млн

Ілля Нежигай, редактор стрічки
США оголосили нову військову допомогу Україні на $275 млн
Фото: Dreamstime

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет оборонної допомоги для України.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час пресбрифінгу.

За її словами, військова допомога буде виділена на суму $275 млн. У неї увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також для артилерії, озброєння і техніки.

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Крім іншого, до пакета увійдуть:

  • 500 снарядів для високоточної керованої артилерії,
  • дистанційні протипіхотні мінні системи,
  • бронемашини HUMVEES,
  • стрілецька зброя і боєприпаси до неї.

Крім того, представниця американського Міноборони оголосила, що США вперше відправляє системи антенного зв’язку. За словами Сабріни Сінгх, вони можуть працювати з кількома системами і призначені для допомоги Україні на тлі російських атак критичної інфраструктури.

Речниця Пентагону додала, що засоби зв’язку не є заміною послуг супутників Starlink, але допоможуть покращити зв’язок на полі бою.

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