Жовтень, 28 в 18:49

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет оборонної допомоги для України.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час пресбрифінгу.

За її словами, військова допомога буде виділена на суму $275 млн. У неї увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також для артилерії, озброєння і техніки.

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Крім іншого, до пакета увійдуть:

500 снарядів для високоточної керованої артилерії,

дистанційні протипіхотні мінні системи,

бронемашини HUMVEES,

стрілецька зброя і боєприпаси до неї.

Крім того, представниця американського Міноборони оголосила, що США вперше відправляє системи антенного зв’язку. За словами Сабріни Сінгх, вони можуть працювати з кількома системами і призначені для допомоги Україні на тлі російських атак критичної інфраструктури.

Речниця Пентагону додала, що засоби зв’язку не є заміною послуг супутників Starlink, але допоможуть покращити зв’язок на полі бою.