00:01 -

Через російські обстріли в Умані та районі неможливо скласти графік енергопостачання, тому світло дають по дві години на добу, щоб хоч якось забезпечити місто.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram каналі.

Він розповів, що Російська Федерація продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України.

– Минула ніч, на жаль, не стала винятком. Через це в низці областей, зокрема і на Черкащині, впроваджені ще жорсткіші обмеження енергопостачання, – пояснив Табурець.

За словами очільника Черкаської обласної адміністрації, наразі залишається складною ситуація в Уманському районі.