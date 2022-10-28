Нові атаки РФ енергосистеми України та обстріли Київщини: що відбувається на 247-й день війни (онлайн)
РФ такувала Київську область іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.
Через нові удари ворога по українській енергосистемі у Києві та 4 областях запроваджують триваліші відключення світла.
Від початку повномасштабної війни було проведено 28 обмінів.
По околицях Запоріжжя окупанти випустили три снаряди із реактивних систем залпового вогню Смерч, завдавши руйнувань об’єкту інфраструктури.
ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 армії РФ.
Російське зло буде переможене, а Україна буде вільною та єдиною.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 27 жовтня.
Президент розповів, що протягом 246-ї доби Росія продовжили свої атаки проти України.
– Ми продовжуємо свій спротив. Агресор продовжує свій терор. Нас знову атакує з неба зграя їхнього вороння. За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 Шахеди. Крім того, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25, – розповів він.
За його словами, за час війни Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.
Через російські обстріли в Умані та районі неможливо скласти графік енергопостачання, тому світло дають по дві години на добу, щоб хоч якось забезпечити місто.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram каналі.
Він розповів, що Російська Федерація продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України.
– Минула ніч, на жаль, не стала винятком. Через це в низці областей, зокрема і на Черкащині, впроваджені ще жорсткіші обмеження енергопостачання, – пояснив Табурець.
За словами очільника Черкаської обласної адміністрації, наразі залишається складною ситуація в Уманському районі.