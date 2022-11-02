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Факти / Світ

До Києва прибув голова МЗС Іспанії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
іспанія
Фото: Dreamstime

В українську столицю прибув із офіційним візитом міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Про це сам дипломат розповів на своїй сторінці у Twitter.

– Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу, – написав він.

Тим часом CNN із посиланням на МЗС Іспанії пише, що Альбарес має намір передати Україні 30 машин швидкої допомоги.

Міністр прибув до України нічним потягом із польського Перемишля. Про візит не повідомлялося заздалегідь.

У МЗС Іспанії зазначили, що пожертвувані автомобілі швидкої допомоги спеціально обладнані для обслуговування вагітних жінок.

У рамках візиту Альбарес планує відвідати райони, які постраждали від останніх ракетних ударів Росії, а також вшанувати пам’ять українців, які загинули на війні.

Також очікується його зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомляв, що незабаром в Україну з Іспанії має надійти новий пакет військової допомоги.

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Джерело: CNN
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