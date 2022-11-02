Листопад, 02 в 13:54

В українську столицю прибув із офіційним візитом міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Про це сам дипломат розповів на своїй сторінці у Twitter.

– Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу, – написав він.

Acabo de llegar a Kyiv para trasladar el compromiso y apoyo de España al pueblo y al gobierno de Ucrania en la defensa de su soberanía, su paz y libertad; y respaldar y agradecer por su labor a los miembros de la Embajada de España en Ucrania @EmbEspKyiv. pic.twitter.com/0KT0ryAdKW Зараз дивляться — José Manuel Albares (@jmalbares) November 2, 2022

Тим часом CNN із посиланням на МЗС Іспанії пише, що Альбарес має намір передати Україні 30 машин швидкої допомоги.

Міністр прибув до України нічним потягом із польського Перемишля. Про візит не повідомлялося заздалегідь.

У МЗС Іспанії зазначили, що пожертвувані автомобілі швидкої допомоги спеціально обладнані для обслуговування вагітних жінок.

У рамках візиту Альбарес планує відвідати райони, які постраждали від останніх ракетних ударів Росії, а також вшанувати пам’ять українців, які загинули на війні.

Також очікується його зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомляв, що незабаром в Україну з Іспанії має надійти новий пакет військової допомоги.