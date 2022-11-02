Карта бойових дій на 02.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 02 в 7:44

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Першотравневе, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка, Пречистівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.