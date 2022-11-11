Листопад, 10 в 23:42

Розмінування українських територій має зайняти роки, а не десятиліття, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив під час вечірнього звернення 10 листопада. Глава держави наголосив, що окупанти залишають після себе тисячі мін і боєприпасів.

– Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв, – заявив президент.

За словами Зеленського, окупанти мінують все: лінії електропередач, будівлі підприємств, поля, ліси.

Зараз дивляться

– На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території. Сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити. Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км, – сказав він.

Президент подякував партнерам, які вже реалізовують проєкти допомоги в розмінуванні.

Зокрема, це США, Канада, Велика Британія, Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН.

– Завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики й відновлювати постачання, – додав глава держави.