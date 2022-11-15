Аж вилетіли шибки в сусідньому будинку: у лігві окупантів у Мелітополі пролунав вибух

Листопад, 15 в 8:55

15 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.

Прогримів він біля училища №24 у житловому районі на півночі міста в черговому лігві окупантів, зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За попередньою інформацію, вибуховою хвилею вибило шибки в квартирах сусіднього будинку аж до четвертого поверху.

До місця вибуху окупанти спрямували карети швидкої допомоги, пожежні та поліцейські автомобілі.

– Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти, – наголосив Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Іван Федоров