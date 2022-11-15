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Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне в Україні, стали частиною міжнародно-правової реальності.

Про це у вечірньому зверненні 15 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на майданчику ООН українські дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві важливі резолюції.