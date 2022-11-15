Вибухи у Скадовську та репарації від Росії: що відбувається на 265-ту добу війни (онлайн)
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії.
За даними Генштабу, у Білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків для мобілізованих.
Залужний заявив, що ЗСУ не приймуть жодних перемовин, поки РФ не залишить захоплені території.
Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне в Україні, стали частиною міжнародно-правової реальності.
Про це у вечірньому зверненні 15 листопада заявив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що на майданчику ООН українські дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві важливі резолюції.
– Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали, – сказав Зеленський.