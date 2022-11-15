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Факти / Україна
Валентина Чорна |
Вибухи у Скадовську та репарації від Росії: що відбувається на 265-ту добу війни (онлайн)

Вибухи у Скадовську та репарації від Росії: що відбувається на 265-ту добу війни (онлайн)

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії.

За даними Генштабу, у Білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків для мобілізованих.

Залужний заявив, що ЗСУ не приймуть жодних перемовин, поки РФ не залишить захоплені території.

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00:57 - 15 листопада

Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне в Україні, стали частиною міжнародно-правової реальності.

Про це у вечірньому зверненні 15 листопада заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на майданчику ООН українські дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві важливі резолюції.

– Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали, – сказав Зеленський.

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