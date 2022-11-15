Люди чують бої: лінія фронту наближається до великих міст Луганщини – ОВА
Лінія фронту потроху наближається до великих міст Луганської області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, у Telegram-каналах місцеві жителі сповіщають, що вже достатньо гучно чують бої біля великих міст – у Рубіжному, Кремінній тощо.
– Доволі запеклі та важкі бої точаться зараз на Луганщині, – констатує Сергій Гайдай.
Очільник ОВА додає: ворогові вдалось трохи підготуватись до зустрічі ЗСУ – звести оборонні споруди, “позариватись” та підтягти резерви із засуджених та так званих частково мобілізованих.
– Як вояки вони нікудишні, але їх дуже багато. Тож, попри те, що вони ненавчені, все одно становлять смертельну небезпеку своєю кількістю, – говорить Сергій Гайдай.
Швидко просуватись українським захисникам перешкоджає, зокрема, не лише кількість окупантів, яких РФ стягла й продовжує стягувати до регіону, а й також те, що в області все ущент заміновано.
– Неосвічені щойно мобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених, – переповідає подробиці з фронту керівник Луганської ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай