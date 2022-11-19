Ситуація з електрикою та події на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Листопад, 19 в 19:44

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, основні питання якого стосувались фронту.

– Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці, – повідомив голова держави у своєму вечірньому зверненні.

Також він зазначив, що найбільше проблем з електрикою у Києві, Одесі, Харкові та у відповідних областях. На Вінниччині, Тернопільщині, у Черкасах, Чернігові та інших регіонах енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя.

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