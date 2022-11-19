Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ситуація з електрикою та події на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, основні питання якого стосувались фронту.

– Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці, – повідомив голова держави у своєму вечірньому зверненні.

Також він зазначив, що найбільше проблем з електрикою у Києві, Одесі, Харкові та у відповідних областях. На Вінниччині, Тернопільщині, у Черкасах, Чернігові та інших регіонах енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя.

Зараз дивляться
Читайте
Понад 100 зенітних гармат і радіолокаційні станції: Сунак анонсував новий пакет допомоги для України

– Готуємо вагомі міжнародні події – вже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, ми забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, ми залучаємо, – додає президент.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка