За час повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 15 тис. людей – ICMP

Листопад, 25 в 9:07

З початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти понад 15 тис. людей.

Про це повідомив директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей.

За його словами, цифра 15 тис. є умовною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. осіб.

Зараз дивляться

На його думку, процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками – навіть після припинення військових дій.

Голлідей зазначив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються в Росії, розлучені зі своїми родинами або померли та десь поховані.

– Зараз головне — вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти і загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності, — сказав він.

Міжнародну комісію з питань зниклих безвісти створено після балканських воєн 1990-х років, організація базується в Гаазі.